Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International S.A. хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров. Так американский госсекретарь Майкл Помпео объяснил решение вашингтонской администрации ввести ограничения.



«Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня [в четверг] мы ввели санкции против принадлежащей российской «Роснефти» нефтяной компании TNK Trading International S.A., усилив изоляцию режима [Мадуро] и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — утверждал шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter .

По версии американских властей, TNK Trading International S.A. осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

В распространенном в четверг госдепартаментом заявлении Помпео призвал международное сообщество присоединиться к США и «оказать более решительное давление» на Мадуро с тем, чтобы он «отказался от своей незаконной власти в Венесуэле». «Соединенные Штаты в координации с международными партнерами будут продолжать усиливать давление на Мадуро и его сторонников до тех пор, пока в Венесуэле не будут восстановлены свобода и процветание», — утверждал госсекретарь.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В связи с данным решением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.