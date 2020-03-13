Россия на текущий момент не видит условий для обсуждения возвращения к сделке ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, российские нефтяники на встрече в четверг в Минэнерго, где обсуждалась ситуация на рынке и планы компаний по добыче нефти, не поднимали этот вопрос. Он добавил, что Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года, — около 200 тыс. баррелей в сутки.

Дополнительный рост добычи в РФ потребует некоторого времени, отметил Новак. «У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется сейчас пересматривать, потому что исходили из одних планов — сегодня другие. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением, по отношению к октябрю 2018 года. Все что касается дополнительной добычи — это потребует некоторого времени, чтобы обеспечить инвестиционные расходы и так далее», — сказал Новак.

Бей до дна. Чего ждать от войны ОПЕК и России на нефтяном рынке Коронавирусу не суждено в одиночку подорвать российскую экономику. Еще одна угроза — нефть. Участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи.

Минэнерго РФ не располагает информацией о предложении Саудовской Аравии поставлять нефть в Белоруссию, поставки из России являются более эффективными, сообщил министр энергетики. Также ведомство рассматривает возможность провести итоговую коллегию министерства в режиме видеоконференции из-за распространения коронавируса, но окончательное решение еще не принято, сказал Александр Новак.

«В данной ситуации, как сегодня развиваются события в Европе, в целом меры, которые принимаются, конечно, надо минимизировать количество командировок, количество контактов и проводить максимальное количество мероприятий и совещаний, с большим количеством участников, например коллегию, возможно, лучше бы в режиме видеоконференции провести. Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы коллегию проводить в режиме видеоконференции. Решение пока не принято, но этот вопрос стоит на повестке», — добавил он.

Новак напомнил, что обычно коллегия проводится в конце апреля. «Будем смотреть за ситуацией, следовать рекомендациям Роспотребнадзора», — пояснил министр. Новак добавил, что решения по проведению годовых общих собраний акционеров (ГОСА) в заочной форме компании должны принять сами.