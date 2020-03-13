Нефтяные компании в четверг на встрече в Минэнерго заверили, что не будут поднимать цены на автозаправочных станциях выше инфляции и обеспечат внутренний спрос нужным объемом нефтепродуктов. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Вчера мы обсуждали несколько вопросов: ситуацию на рынке, тему, связанную с тем, чтобы была стабильная ситуация на автозаправочных станциях с наличием необходимых объемов нефтепродуктов. Все компании подтвердили, что в полном объеме будут готовы обеспечить производство и поставки бензина и дизеля», — сказал он.

«[Компании заверили, что] в полном объеме будут обеспечены (НПЗ и АЗС нефтью и нефтепродуктами. — Прим. ТАСС), и гарантируют, что цены не будут менять (выше инфляции. — Прим. ТАСС)», — добавил министр.

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России из-за обвала нефтяных котировок Замминистра финансов Алексей Сазанов считает, что цены на бензин не снизятся и не вырастут.

В России в настоящий момент действует механизм по сдерживанию цен на нефтепродукты. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких ценах, наоборот, могут и сами выплачивать сверхприбыли.



Вечером 12 марта главы российских нефтяных компаний собрались на совещании у Александра Новака. Речь шла о планах и действиях после марта, когда истекает соглашение ОПЕК+. На встрече 6 марта в Вене участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о пролонгации договоренностей. С апреля все страны альянса вольны увеличивать добычу нефти. Так, Саудовская Аравия уже объявила о планах добывать с апреля на пределе своих мощностей. Из российских компаний о возможности нарастить добычу сообщила «Газпром нефть» — на 40—50 тыс. баррелей в сутки в течение месяца.

