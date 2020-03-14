Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия лучше других стран оказалась подготовлена к такому сценарию, как падение цен на нефть, снижение курса рубля, благодаря сбалансированной экономической и финансовой политике. У нас серьезный запас прочности, он позволит России, уверена, даже при сохранении низких цен на нефть уверенно пройти этот сложный период как минимум в пределах шести лет», — сказала она журналистам.

Совфед на внеплановом заседании в субботу одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента РФ Федеральному собранию. Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, но проработаны источники сразу на шестилетний период, и меры послания обеспечены финансовыми ресурсами. При этом с 2021 года будут задействованы не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые не распределяются в трехлетнем бюджете.