ЮниКредит Банк повысил ставки по ипотеке. Теперь в зависимости от суммы кредита получить денежные средства в банке на покупку недвижимости стало возможно:

Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств клиента зависит от выбранного предложения и составляет 15% от стоимости вторичной квартиры, 20% от стоимости первичной и 50% от стоимости коттеджа.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 п. п., а без титульного страхования — на 1 п. п. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 п. п. При предоставлении заявления и пакета документов для рассмотрения возможности предоставления кредита под залог недвижимого имущества через информационный центр банка действует дисконт к ставке по всем программам в размере 0,5 процентного пункта.

«ЮниКредит Банк — один из немногих игроков, у кого на протяжении всего 2019 года и первых двух месяцев 2020 года сохранялись одни из самых низких ставок на рынке по ипотеке. Произошедшие сейчас изменения являются отражением сложившейся в стране макроэкономической ситуации, и вскоре следует ожидать корректировки ставок и остальными участниками рынка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.