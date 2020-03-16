Правительство до 18 марта объявит список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Как стало известно газете «Коммерсант» , среди вероятных действий — дерегулирование и ограничение проверок бизнеса, налоговые каникулы и отсрочки, стимулирование добровольной самоизоляции через оплату больничных, школьные каникулы и госгарантии системообразующим предприятиям.

О решениях по итогам совещания у председателя правительства Михаила Мишустина по экономической ситуации в субботу, 14 марта, сообщается на сайте Кабмина РФ в воскресенье. По итогам приняты следующие решения и даны поручения: заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, заместителю председателя правительства — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко — организовать координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России и обеспечить функционирование совета; первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой — рассмотреть предложения, высказанные на совещании, для их возможного включения в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности (срок — 16 марта 2020 года). Белоусову и Голиковой также поручено доложить на совещании у председателя правительства 16 марта предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия.

«Коммерсант» отмечает, что Белый дом в текущих условиях скорее беспокоят не прямые потери от распространения коронавируса, а дезорганизация нормальной жизни на негативных ожиданиях, которую могут вызвать «быстрые и жесткие» действия в популистском ключе. Основной задачей конференции 14 марта была оценка стоимости (во всех смыслах) возможных действий Белого дома в масштабах страны и поиск баланса между эффектом и ценой вопроса, в первую очередь для граждан.

В свою очередь в Госсовете создается рабочая группа «по коронавирусу» во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным — она, видимо, будет заниматься более «длинными» мерами по преодолению среднесрочных последствий экономического шока для РФ на уровне регионов, уточняет издание. Указ о группе в воскресенье подписан президентом.

План действий правительства будет, по данным газеты, объявлен до среды, 18 марта, первоочередные — 16 марта. Изданию стали известны основные предложения, обсуждавшиеся в правительстве в последние дни. Этот набор в большинстве своем не похож на режим «чрезвычайного положения» и скорее напоминает решения правительств Южной Кореи и в меньшей степени Великобритании, но не стран Евросоюза. Если он будет утвержден, речь пойдет о довольно своеобразной комбинации стимулирования добровольных действий, компенсации потерь экономики и дерегулирования.

В чисто «карантинной» сфере обсуждаемая модель для всей РФ — схема, разработанная и применяемая в Москве. В этой сфере одна из наиболее болезненных мер — ограничение или временный запрет на мероприятия с участием более чем 1 тыс. человек в масштабах всей РФ на федеральном уровне (регионы сейчас имеют возможность делать это на своем уровне).

Для граждан, ушедших в самоизоляцию после посещения центров пандемии, в том числе для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, видимо, будет предложена компенсация потерь в доходе через больничные Фонда социального страхования, которые будут выдаваться в том числе дистанционно. Минпром, Минобороны и Росрезерв, как предполагается, должны гарантировать средства индивидуальной защиты населению, а правительство обеспечит производство тест-систем для диагностики коронавируса. Обсуждается продление школьных каникул и схема Москвы в среднем образовании (добровольное посещение школ с возможностью дистанционного обучения). Кроме этого, правительство рассматривает возможность временного обнуления пошлин на импорт лекарств, медизделий и ряда других товаров — и материальное стимулирование труда врачей и медперсонала, сейчас очевидно перерабатывающих все нормы в мероприятиях, связанных с возможной коронавирусной эпидемией.

«Закрытие границ» в правительстве обсуждается довольно осторожно: во избежание негативного опыта Европы могут быть автоматически продлены разрешения на трудовую деятельность иностранцам, занятым в строительстве, торговле и ЖКХ.

В экономической сфере главная обсуждаемая мера — «налоговые каникулы» для ряда сфер, в том числе авиации и туризма, квартальная отсрочка налоговых платежей для МСП и среднего бизнеса, госгарантии по кредитам системообразующим заемщикам в банках (на текущую деятельность и «оборотку»).

​ЦБ создал на сайте раздел о мерах по стабилизации на финансовых рынках Банк России принял ряд мер с целью смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики.

ЦБ, как указывает «Коммерсант», может снизить резервные требования к банкам по таким кредитам и категориям заемщиков. Из этого, по мнению газеты, должно следовать, что предстоящее решение по ключевой ставке может предполагать скорее смягчение денежно-кредитной политики, чем ужесточение, — паники на рынке РФ почти нет, будущее снижение спроса как дезинфляционный фактор сравним с проинфляционными эффектами девальвации рубля в марте.

Обсуждаются также авансовые выплаты пенсий и соцпособий. Наконец, самым необычным может стать обсуждаемый правительством временный запрет на определенные виды проверок отдельных категорий МСП. В целом обсуждаемый пакет мер на удивление дерегуляционный — очевидно, что Белый дом намерен в том числе использовать ситуацию с коронавирусом для развития этих и «цифровых» инициатив, пишет газета.



В Белом доме обсуждаемый пакет мер иногда называют «предчрезвычайным», указывает издание.



В свою очередь газета «Ведомости» , ознакомившаяся с проектом антикризисного плана правительства, пишет, что он предусматривает создание фонда в 300 млрд рублей, налоговые каникулы для бизнеса и оплачиваемые больничные людям на карантине.

Также чиновники, по данным «Ведомостей», планируют проводить мониторинг ситуации на рынках трудах в регионах, чтобы не допустить роста безработицы, а для выплат безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете; сами субъекты РФ могут получить бюджетные кредиты, но при выполнении региональных планов развития экономики.

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.

Бизнес получит налоговые каникулы: в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок, но обсуждаются и другие отрасли, уточняет один из чиновников, а компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов; в свою очередь, госкомпании получат отсрочку до шести месяцев для выплаты дивидендов.



Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в субботу в Совете Федерации, что «вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше (чем падение цен на нефть) влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей: перевозчики, туризм, торговля. И это гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития. Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора». Министр отметил, что в ситуации снижения цен на нефть бюджет РФ защищен.