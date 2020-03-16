Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин, считается главным по отношению к рабочей группе во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом, как передает РБК , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, зачем нужны две разные структуры по борьбе с коронавирусом, представитель Кремля объяснил, что конечной точкой сбора информации будет штаб при правительстве. «Госсовет, естественно, — это регионы, и здесь будет налажена работа с регионами. Это такой рекомендательный орган, чтобы распространить наработки на регионы, получить точку зрения, информацию», — сказал он.

Собянин возглавляет профильную группу по борьбе с коронавирусом в Госсовете. Распоряжение о создании этой структуры президент дал накануне. В нее также вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие министры и чиновники.



Одновременно Собянин является первым заместителем Мишустина в координационном совете по борьбе с вирусом, о создании которого премьер объявил 14 марта. С конца января в России по решению премьера действовал оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.