Центробанк планирует 21 марта запустить обновленную версию официального сайта. Изменения коснутся дизайна интерфейса, все сервисы и подсистемы сайта будут функционировать в обычном режиме, следует из релиза регулятора.

«Во время проведения технологических работ 21 и 22 марта возможны кратковременные перебои в доступности сайта. Текущая версия сайта будет перемещена на www.old.cbr.ru, ее обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта 2020 года. При этом основной версией официального сайта следует считать www.cbr.ru», — говорится в сообщении.

Обновление старой версии сайта будет прекращено 27 марта с 18:00 мск, однако она останется доступна как архив.