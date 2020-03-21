Банк «Русский Стандарт» изучил покупательскую активность россиян по картам всех банков в своей интернет-эквайринговой сети. По данным исследования, за прошлый год обороты и количество покупок в e-commerce выросли почти втрое.



Так, например, в 2019 году общее количество онлайн-операций по всем картам относительно 2018-го выросло на 206%. «Общие обороты онлайн-покупок в минувшем году выросли на 182% по сравнению с 2018 годом, при этом в 2018 году — на 47% относительно 2017 года. До этого всплеск карточных платежей в онлайн-торговле пришелся на 2014 год, он составил 127,1%. В последующие годы рост в этом сегменте был не такой сильный: в 2015 году — 48,3%, а в 2016 году — 39,5%», — отмечается в релизе.

При этом средний чек одной онлайн-покупки снизился. Так, в 2019 году он составил 1 862 рубля, а в 2018-м — 2 021 рубль.



Параллельно увеличению числа онлайн-покупок у населения динамично растет и проникновение интернет-эквайринга. По данным «Русского Стандарта», в 2019 году на e-commerce в общем объеме торгового (наземного) эквайринга приходилось 39% (для сравнения: в 2018-м — 13,5%, в 2017-м эта доля составляла 8,5%, а в 2016-м — 5,5%).