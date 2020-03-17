Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшим руководителям банка «Унифин» в пересмотре определения об аресте их имущества по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на общую сумму 8,9 млрд рублей, говорится в материалах суда.



Заявители просили ВС отменить определение Арбитражного суда Москвы от 21 мая 2019 года и направить дело на новое рассмотрение.

Как заметил ВС, суды исходили из того, что конкурсным управляющим приведено достаточно оснований, ставящих под сомнение добросовестность ответчиков как участников гражданских правоотношений, указывающих на возможность злоупотребления правом путем сокрытия и (или) отчуждения принадлежащего им имущества.

Также суды указали, что заявленные обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом обособленного спора о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, они служат гарантией исполнимости судебного акта с учетом значительного размера заявленного требования, отметил ВС.

Выводы судов соответствуют нормам права, оснований для переоценки этих выводов не имеется. Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену указанных судебных актов, судами не допущено, говорится в определении суда.

Регулятор 15 января 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации. Арбитражный суд Москвы 26 апреля 2016 года удовлетворил заявление Центробанка о признании банка «Унифин» банкротом.