Банк России обновил официальный сайт впервые с 2014 года. Изменения в основном коснулись структуры: упрощена навигация, сайт стал более дружественным для пользователей и полностью адаптивным (правильно отображается на разных мобильных устройствах).

«За шесть лет существования старого сайта многое изменилось — и ожидания пользователей, и сам Банк России. Нам важно было не просто обновить внешний вид сайта, но и обеспечить легкий доступ к информации Банка России для любого пользователя — как профессионала финансового рынка, так и обычного человека, потребителя финансовых услуг. Для этого необходимо было упорядочить огромный объем контента и создать единую систему его представления. Для нас важно, что текущий редизайн — это начало улучшений, которые должны происходить непрерывно, и новая дизайн-система позволит нам внедрять их намного быстрее», — говорит заместитель директора департамента по связям с общественностью ЦБ Елена Нагайчук.

За дизайн, UX и frontend-разработку отвечала компания сервисного дизайна и консалтинга AIC.

«Сайт Банка России — это своеобразное облако с огромным количеством уникальной информации и документов. В проекте для ЦБ РФ наша работа заключалась в меньшей степени в дизайне и в большей — в проектировании с учетом исторически сложившихся backend-особенностей. Весь объем и логику предоставления информации надо было изучить, упорядочить и оптимизировать. Затем нужно было создать новый дизайн, описать принципы работы с ним и подготовить контент к миграции в новую версию», — прокомментировал дизайн-директор AIC Сергей Киреев.

Что конкретно изменилось:



Контент сайта структурирован с точки зрения удобства пользователя.

Внедрена система фильтров в поиске на сквозных страницах сайта, теперь сайт выдает только релевантную информацию.

Организация разделов и подразделов подчинена единой логике. Часть из них укрупнена и объединена в группы, а часть информации, наоборот, разнесена по разным разделам.

Меню разделено на четыре основные группы для упрощения работы с большим количеством наименований разделов. До редизайна меню представляло собой список всех существующих разделов, не разделенный на тематические группы.

Сделан более удобный вид ленты новостей, которая включает в себя на одной вкладке все новости (события, комментарии, пресс-релизы), а на второй вкладке — инфо по обновлениям на сайте.

Страницы всех тематических разделов теперь содержат понятное описание того, чем занимается ЦБ и почему это важно с примерами, важными цифрами и данными. Также там появились блоки с полезными материалами для потребителей финансовых услуг — ссылками на видеоролики и статьи просветительского сайта «Финансовая культура» (fincult.info).

Ранее ЦБ сообщал, что планирует 21 марта запустить обновленную версию официального сайта. «Во время проведения технологических работ 21 и 22 марта возможны кратковременные перебои в доступности сайта. Текущая версия сайта будет перемещена на www.old.cbr.ru, ее обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта 2020 года. При этом основной версией официального сайта следует считать www.cbr.ru», — говорилось в сообщении.

Обновление старой версии сайта будет прекращено 27 марта с 18:00 мск, однако она останется доступна как архив.