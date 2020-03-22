МТС Банк запустил счет «Накопительный Cashback» для универсальной карты «MTS Cashback» — дебетовой и кредитной, на пластиковом носителе и виртуальной. Накопительный счет с доходностью до 5% годовых на остаток доступен новым клиентам — держателям карт.



Накопительный счет — это еще одна возможность получения пассивного дохода. На остаток на счете «Накопительный Cashback» до 300 тыс. рублей начисляется 5% годовых, от 300 тыс. — 3% годовых. Выплата процентов по накопительному счету производится ежемесячно без ограничения операций по счету и при условии поддержания минимального остатка не менее 1 тыс. рублей.

У клиентов, оформивших универсальную карту «MTS Cashback» с 16 марта 2020 года включительно, «Накопительный Cashback» открывается автоматически при активации банковской карты.

Управлять «Накопительным Cashback» в связке карта «MTS Cashback»/счет возможно через СМС-сервис «Помощник 2121», доступный для абонентов всех крупных операторов связи. Для трансакции на короткий номер 2121 необходимо отправить СМС с текстом «пополнить/вывести сумма xxxx», где xxxx — это последние четыре цифры карты, а затем подтвердить операцию вводом СМС-кода.

Через мобильное приложение «МТС Банк Онлайн» клиенты могут пополнять и совершать переводы с «Накопительным Cashback» на все счета и карты МТС Банка в личном кабинете, а также в сторонние банки.

Держатели «MTS Cashback» получают до 25% кешбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис «MTS Cashback», 5% кешбэка при оплате картой в супермаркетах, АЗС и кинотеатрах и 1% — в остальных категориях. Начисленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица — абонента МТС или в виде 100% скидки на покупку товаров в салонах МТС.

Оформить карту «MTS Cashback» на пластике можно через онлайн-заявку на сайте, а также в офисах МТС Банка и салонах МТС.

По персональному предложению от МТС Банка оформление виртуальной карты «MTS Cashback» доступно в два клика через «МТС Деньги» и «Мой МТС»: нужно выбрать продукт на витрине мобильного приложения и подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом СМС-кода, затем карта появится в личном кабинете.