Премьер-министр Михаил Мишустин 17 марта подписал срочное поручение трем ведомствам, впервые вводящее экстренные меры для отдельных отраслей и компаний, затронутых экономическими последствиями коронавирусной пандемии, по предотвращению банкротств и потери платежеспособности, сообщила днем в среду, 18 марта, газета «Коммерсант» .

Отсрочка по уплате налогов для всех компаний туристической отрасли и сферы авиаперевозок вводится, по сути, немедленно: Федеральной налоговой службе поручено не выставлять до 1 мая новые требования по уплате налогов и страховых взносов (с рядом ограничений). Минфину до 20 марта поручено внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающего отказ от начисления пеней по таким налогам и упрощение процедур получения отсрочек.

Второй блок касается процедур банкротства — поручения адресованы Министерству экономического развития и ФНС. Налоговой службе, госкорпорациям и федеральным органам исполнительной власти поручено отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве в отношении должников бюджета — юрлиц, если ранее по ним не возбуждены дела о банкротствах. То же самое рекомендовано руководителям регионов и Центральному банку.

МЭР до 1 апреля внесет в правительство законопроект, вводящий в законодательство мораторий на подачу заявлений о банкротстве как новый институт, ускорит согласование и внесение в Белый дом проекта закона, оформляющего институт реструктуризации долгов организаций («защита от банкротства» в новой версии).



Кроме того, ко второму парламентскому чтению поправок к закону о банкротстве правительство должно предложить ввести в него «упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением» в процедуру внесудебного банкротства гражданина.