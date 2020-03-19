Власти Москвы опровергли введение режима чрезвычайной ситуации, но могут ввести его в любой момент. Позволит ли это переложить долги на страховую компанию?

Кредитное страхование предполагает заключение двух взаимосвязанных договоров: кредитного с банком и договора страхования заемщика со страховой компанией — от рисков, при наступлении которых он не сможет вернуть долг. И хотя страховой договор к кредиту не является обязательным (в соответствии с главой 48 Гражданского кодекса так называемое кредитное страхование, или страхование кредита, относится к добровольному виду), банки очень заинтересованы в его наличии, потому что именно кредитор в этом случае становится выгодоприобретателем.

«Кредитное страхование сродни способам обеспечения исполнения обязательств, прописанных в статье 329 Гражданского кодекса РФ, — говорит представитель юридической компании «Глазунов и Семенов» Ярослав Семенов. — Если должник вдруг окажется неплатежеспособным, например вследствие наступления страхового случая, то кредитор, то есть банк, сможет получить выплату от страховщика».

Страхование от коронавируса стало самостоятельным продуктом Российские страховщики начали продавать полисы от коронавируса, выделив его в отдельный продукт. Ранее риск заболевания CОVID-2019 входил в полисы страхования жизни и полисы страхования выезжающих за рубеж.

Но поскольку такое страхование — дело добровольное, то условия его определяются не законами, а договором, который заемщик заключает со страховой компанией, напоминает управляющий партнер юридической компании «Шипович и партнеры» Денис Шипович. Именно им устанавливаются те случаи, наступление которых влечет за собой страховую выплату. Сам по себе режим чрезвычайной ситуации не является автоматическим основанием для того, чтобы страховщики взяли на себя выплаты по кредитным договорам.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, как правило, кредитное страхование покрывает риски утраты трудоспособности (инвалидность I или III группы), уход из жизни и потерю работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации. «В отдельных случаях в договор могут быть включены риски диагностики каких-то критических заболеваний, но коронавирус не из их числа», — дополняет он.

Получается, что основанием для выплаты может быть только само событие, на случай наступления которого заключен договор. «Страховщик, принимая решение, может учитывать и причины, которые привели к такому событию, но обязательным условием будет соответствие события всем условиям договора страхования», — считает руководитель арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Виктор Петров. То есть договор кредитного страхования не является универсальной защитой от всех бед, и деньги по добровольной страховке заемщик сможет получить, только если приключившаяся с ним неприятность прямо прописана в договоре страхования и названа страховым случаем. «Если случай не укладывается в формулировки страхового договора, то на выплату рассчитывать не стоит, — считает Денис Шипович, советуя внимательно читать договор, причем делать это до его подписания. — Поэтому коронавирус и обусловленная им ЧС сами по себе не будут являться основанием к получению страховой суммы».

ВСС разъяснил ситуацию со страхованием от коронавируса Cтрахование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний — ответственный и правильный подход, но лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не на усеченные варианты, построенные лишь на покрытии рисков коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» 18 марта вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Таким образом, если страхователь, например, теряет работу, решающим обстоятельством оказывается факт включения этого риска в страховой договор, а также соответствие формулировок в трудовой книжке основаниям, указанным в договоре. «В числе страховых случаев в договоре должны быть прописаны такие основания, как болезнь или потеря работы, — говорит юрист юридической группы «Яковлев и Партнеры» Александра Яковлева. — В случае потери работы должны быть конкретизированы причины: произошло это в результате болезни или в связи с численным сокращением штата».

Если страховой случай наступил, и страховщик согласен с фактом, возникает следующий вопрос: какой объем выплат берет на себя страховщик? Даже если на больничной койке придется провести продолжительный период времени, долг никуда не денется. Если заемщик из-за болезни теряет работу, то решение о выплате будет зависеть от того, что сказано в страховом договоре. Как правило, в этом случае речь будет идти не о полном погашении его долга перед банком, а только о выплате задолженности за определенный период, кода страхователь не работал. То есть предполагается, что человек все же найдет другую работу и сможет рассчитываться с кредитором. ЧС, конечно, форс-мажор, но страховкой он не покрывается, говорят юристы.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru