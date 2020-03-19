В открытом доступе оказался сервер с персональной информацией клиентов сервиса «Премиум Бонус», который обеспечивает программы лояльности популярным кафе и ресторанам. Об этом «Известиям» рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, он обнаружил базу данных 16 марта. Несмотря на то что компанию предупредили об уязвимости в тот же день, сервер пропал из свободного доступа лишь в 13 часов 17 марта.

«Известия» ознакомились с фрагментами базы данных. В клиентских записях присутствовали полные имена, фамилии и отчества покупателей, даты рождения, e-mail, мобильные телефоны, адреса доставки, сумма и состав заказов. В частности, на открытом сервере хранилась информация о посетителях ресторанов «Му-Му», «Жан-Жак», «Империя пиццы», «Тарелка», «Ташир Пицца», «Грузинские каникулы», «Джон Донн», «Тапчан», «Контакт Бар», а также о покупателях магазинов «Органик Маркет», French Kiss, «Добрынинский и партнеры», «Интермода», рассказал Ашот Оганесян.

Только в одном из индексов (разделов) сервера находилось 55 млн строк, из них 21 млн содержали телефонные номера. С учетом того что в базе были в основном «логи» системы, то есть информация не только о клиентах и их заказах, но и об обновлениях статуса этих заказов и других служебных действиях, назвать точное число пострадавших сложно, отметил эксперт. По его оценкам, на сервере находилось не менее 300 тыс. записей, включающих клиентские данные, однако и они могли содержать повторы, поэтому число клиентов, чьи данные утекли, может быть не так велико.

Эксперт, по его словам, убедился в том, что сервер рабочий, поменяв собственные данные в приложении, эту корректировку он тут же увидел в базе.

«Обладая этой информацией, злоумышленники могут обманывать клиентов методами социальной инженерии. Например, распространять фишинговые письма от имени ресторанов, предлагая скидки, подарки или акции. Для получения бонусов клиенту могут предложить ввести данные карты, с которой потом будут похищены средства», — предупредил Оганесян, пояснив, что с точной информацией о клиенте и о последних заказах легче создать достаточный для таких мошеннических схем уровень доверия.

В компании «Премиум Бонус» (Jamm Group) на запрос «Известий» на момент публикации материала не ответили. Участники программы лояльности, которую предлагает эта компания, — кафе «Му-му», «Жан-Жак», кондитерская фабрика French Kiss и другие — не предоставили оперативных комментариев.



Представитель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, сказал «Известиям», что указанный набор данных не совсем стандартный для классических утечек. Кроме фамилии, имени и отчества, а также адресов и телефонов клиентов злоумышленники знают сумму заказа гостей ресторанов и кафе. Гипотетически на основе таких данных они могут предположить, кто из жертв важный и обеспеченный клиент.