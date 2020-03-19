Президент России Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте Кремля.

Развожаев рассказал главе государства о мерах, принимаемых в регионе по предотвращению распространения инфекции. По его данным, сейчас 77 человек находятся под контролем дома и восемь — в инфекционной больнице.

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете», — отметил Путин.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии коронавируса на российскую экономику. Полный экономический эффект от происходящих событий сейчас не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.