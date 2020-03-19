«Тинькофф Мобайл» запускает пилотный проект по дистанционному подключению виртуальных карт eSIM сразу во всех регионах присутствия. Как отмечается в сообщении «Тинькофф», оператор внедряет такую услугу первым из российских игроков рынка мобильной связи.

Все клиенты «Тинькофф» теперь смогут подключить eSIM удаленно в несколько кликов на смартфоне и сразу начать пользоваться связью от «Тинькофф Мобайла» (без необходимости посещать точки продаж) во всех регионах России, где официально представлен оператор.

Подключить дистанционно eSIM от «Тинькофф Мобайла» может любой клиент, который уже пользуется банковскими продуктами экосистемы «Тинькофф». Подключение осуществляется бесплатно, при этом в течение первой недели новые абоненты оператора могут звонить и пользоваться Интернетом также бесплатно.

Возможность подключения eSIM для клиентов «Тинькофф» появится в ближайшие дни. Оставить заявку можно в личном кабинете на Tinkoff.ru. Потенциальные клиенты «Тинькофф Мобайла» (которые не пользуются другими продуктами экосистемы «Тинькофф») для подключения eSIM могут оформить любую банковскую карту «Тинькофф», которую на следующий день привезет представитель банка. После активации банковской карты появится возможность дистанционно подключить eSIM.

Активировать и настроить eSIM можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» (оно должно быть обновлено до последней версии) с помощью QR-кода или вручную. Настройка eSIM занимает несколько минут. В приложении на Android установка eSIM происходит автоматически — без дополнительных операций.

По словам СЕО компании «Тинькофф Мобайл» Георгия Чесакова, «eSIM — это следующий шаг в развитии мобильной связи. Мы уверены, что за этой технологией будущее, поэтому после получения всех необходимых согласований от госорганов мы первыми на рынке запускаем масштабный пилотный проект удаленного подключения к eSIM сразу в 63 регионах страны».



ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты Оператор сможет продавать услуги связи с использованием eSIM.

В числе прочего топ-менеджер обращает внимание на безопасность сервиса с точки зрения защиты данных: «Например, если у вас украдут телефон, мошенники не смогут переставить виртуальную сим-карту в другое устройство и получить доступ к мобильному банку и вашим финансам — смартфон можно будет просто дистанционно заблокировать».

«На eSIM можно также полностью дистанционно перенести существующий номер от другого оператора, а пока идет перенос — пользоваться и старой, и виртуальной сим-картами в одном телефоне», — уточнил Чесаков.

В настоящее время подключение eSIM доступно на смартфонах и планшетах, выпущенных после 2018 года. Полный список работающих с eSIM устройств есть на Help.Tinkoff.

В «Тинькофф» напоминают, что eSIM — это виртуальная сим-карта, которая не привязана к какому-либо оператору связи. Он может работать одновременно с обычной пластиковой сим-картой — звонки и сообщения будут поступать на обе карты.



«Тинькофф Мобайл» работает по модели Full MVNO на базе сети радиодоступа Tele2. На сегодняшний день бренд «Тинькофф Мобайл» представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, Еврейской автономной области, Адыгее, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Туве, Хакасии, Чувашии, Удмуртии, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.