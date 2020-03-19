Цены на нефть могут приостановить падение на уровне сопротивления в 15—20 долларов за баррель. Об этом заявил со ссылкой на данные проведенного технического анализа вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.

«Мы делали технический анализ. Он, конечно, как и любой технический анализ, — это субъективные оценки. Но по техническому анализу уровень сопротивления первый находится сейчас, мы его наблюдаем, — это на уровне 32 доллара [за баррель], потолок примерно 28 долларов [за баррель], а второй уровень сопротивления — это 15—20 долларов [за баррель]», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном продолжении падения цены на нефть.

По словам Федуна, произошедший на нефтяном рынке шок вследствие отсутствия договоренности между странами — производителями нефти привел к снижению цены на нефть на 20—25 долларов за баррель. «То есть если бы сделка ОПЕК была, сегодня цена была бы 50 долларов [за баррель] плюс-минус, но не 25 долларов», — добавил он.

Федун отметил, что резервные возможности для увеличения добычи, которые есть у России, составляют «при самой большой фантазии 0,3 миллиона баррелей в сутки» на ограниченный период времени.

Также он высказал мнение, что цена нефти при сегодняшнем развитии возобновляемых источников энергии не может вернуться на уровень 100—120 долларов за баррель.

«Мир поменялся, и если раньше мы могли в случае такого падения цены ожидать возврата, скажем, на цену 100—120 долларов за баррель, то сейчас этого не будет. Поскольку есть точка отсечения такой цены — это развитие так называемых зеленых технологий, возобновляемых технологий»,— сказал он.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.