Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют в 2020 году направлять бюджетные средства на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в бюджет РФ.

Документ, внесенный в среду главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, призван дать правительству возможность принимать оперативные меры по поддержке экономики и социальной сферы и по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов.

«Законопроект подготовлен исключительно для решения тех проблем, которые возникли сегодня. Очевидно, что борьба коронавирусом в стране требует экстренных средств, требует использования инструментов, которые не могли быть, по существу, созданы. Мы не могли предвидеть необходимость таких инструментов при разработке других законодательных актов, в том числе и при рассмотрении бюджета, который мы с вами рассматривали в прошлом году», — заявил Макаров, представляя документ на заседании Госдумы.

Законопроект дает право Кабмину РФ в текущем году без внесения поправок в закон о федеральном бюджете за счет перераспределения ассигнований увеличивать средства Резервного фонда правительства и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также на иные цели.

Кабмин в 2020 году также сможет предоставлять государственные гарантии в рублях с превышением их предельного объема, установленного программой госгарантий на 2020 год, но без превышения предельного объема государственного внутреннего долга РФ. На этот год предельный объем госгарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством РФ, составляет 30 млрд рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что верхний предел внутреннего госдолга не будет превышен, т. к. программа внутренних займов в текущем году фактически будет выполнена в меньшем объеме, чем планировалось.

Бюджетный комитет считает необходимым при рассмотрении законопроекта во втором чтении, которое намечено на 31 марта, «учесть опыт работы комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, которая в период внешних экономических шоков 2015—2016 годов эффективно осуществляла парламентский контроль за перераспределением бюджетных средств в рамках оперативных мер правительства РФ по поддержке экономики и социальной сферы».

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подчеркнул, что оперативность и свобода действий нужны правительству в нынешней ситуации, поскольку «это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом», последствия которого пока очень трудно оценить. Действующее законодательство позволяет Счетной палате контролировать расходы бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, и впоследствии контрольное ведомство изучит все принятые решения, сказал журналистам Кудрин.