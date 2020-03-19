Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий. Последствия еще трудно даже оценить», — сказал Кудрин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.