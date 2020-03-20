В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, ее возвращение к 4% ожидается в 2021 году, сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

«Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале — марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти», — говорится в сообщении.

Регулятор признает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно увеличиться. Тем не менее замедление роста внутреннего и внешнего спроса ЦБ считает значимым дезинфляционным фактором.