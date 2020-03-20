В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, ее возвращение к 4% ожидается в 2021 году, сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

«Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале — марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти», — говорится в сообщении.

Регулятор признает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно увеличиться. Тем не менее замедление роста внутреннего и внешнего спроса ЦБ считает значимым дезинфляционным фактором.

Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Банк России оставил ключевую ставку без изменений

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет сохранена.