Банк России самостоятельно принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это самостоятельное решение регулятора», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с ЦБ решение сохранить ключевую ставку.

Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет сохранена. Дальнейшие решения ЦБ по монетарной политике будут зависеть от скорости распространения коронавируса и динамики цен на нефть, поэтому эксперты не рискуют прогнозировать траекторию ставки до конца года.