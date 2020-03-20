Центробанк не видит риска резкого или устойчивого роста цен на какие-либо виды продукции в случае введения режима карантина для россиян, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга.

«Мы не видим риска резкого или устойчивого роста цен в целом и на определенные виды продукции», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Набиуллина подчеркнула, что есть как проинфляционные факторы, так и дезинфляционные. «Понятно, люди закупаются, делают запасы, и отмечается повышенный спрос на ряд видов продукции, прежде всего длительного хранения. Но, скорее всего, это такая сдвижка, что называется, влево, или опережающие закупки тех товаров, что люди бы и так покупали», — отметила глава регулятора.

«Наоборот, могут возникнуть дезинфляционные факторы. Мы видим, что, скорее всего, они будут преобладать и будут связаны в том числе с последующим возможным снижением спроса»,— добавила Набиуллина.

В релизе по результатам заседания совета директоров ЦБ допускается, что инфляция в 2020 году может превысить целевой уровень, ее возвращение к 4% ожидается в 2021 году.