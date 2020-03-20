Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные выплаты в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством регионов.

Выплата будет предоставляться, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Также, согласно указу, президент поручил правительству до 1 апреля утвердить требования к порядку и условиям предоставления выплаты, примерный перечень документов, необходимых для ее назначения, а также правила предоставления субсидий регионам на эти цели.

До 30 ноября правительство должно оценить уровень дохода семей, получающих выплату. По итогам этой оценки необходимо будет принять меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ.

Кроме того, президент рекомендовал региональным властям сохранить установленные законодательством субъектов РФ пособия, выплаты и иные меры социальной поддержки, назначенные в связи с рождением и воспитанием детей.

Указ вступает в силу со дня его подписания.