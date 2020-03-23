Арбитражный суд Москвы назначил проведение экспертизы в рамках иска Промсвязьбанка о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых и еще десяти топ-менеджеров кредитной организации, говорится в определении суда. Эксперту ООО «Траст» Артему Артемову поручено ответить на ряд вопросов, касающихся организации заочного голосования правления банка в августе 2017 года. Рассмотрение дела отложено до 15 мая.

Столичный арбитраж 29 мая арестовал денежные средства и имущество экс-руководства банка в размере 282,2 млрд рублей. Тогда суд также арестовал активы Дмитрия Ананьева и принадлежащие его брату Алексею Ананьеву 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей.

Судья отказалась рассматривать иск Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву и его жене Судья посчитала, что данный иск не находится в их компетенции и должен рассматриваться по месту жительства ответчиков.

ЦБ ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком 15 декабря 2017 года. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Мосгорсуд в октябре 2019 года признал законным заочный арест Алексея и Дмитрия Ананьевых по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.