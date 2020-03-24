При повторении пикового стресса 2008—2009 годов российская банковская система покажет убыток в размере порядка 800—900 млрд рублей, однако сохранит устойчивость; более реалистичный сценарий предполагает резкое сокращение доналоговой прибыли, но последствия будут несущественными в макропруденциальном смысле, при этом при реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала, хотя отдельные крупные игроки могут столкнуться с необходимостью докапитализации. Об этом говорится в исследовании «Кредитный шок: сценарная оценка на опыте предыдущих кризисов», подготовленном рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги».

В настоящее время уже очевидно, что пандемия COVID-19 и одновременное шоковое падение мировых цен на нефть окажут влияние не только на мировые финансовые рынки, констатируют аналитики. По их мнению, мировую экономику по итогам 2020 года, вероятнее всего, ждет как минимум существенное замедление, причем во II квартале 2020 года спад в крупнейших странах, подверженных пандемии, выглядит неизбежным. «Безусловно, и российская экономика ощутит сильное негативное влияние сокращения экспорта, инвестиционного и потребительского спроса, а также волатильности финансовых рынков», — говорится в обзоре.

Особенность 2020 года в том, что, в отличие от предыдущих стрессовых ситуаций (прежде всего в 2008—2009 годах и отчасти в 2014—2015 годах), причиной проблем становится не финансовая система (мировая или российская), а реальная экономика. Как во всем мире, так и в России финансовые системы и центральные банки подошли к началу 2020 года в гораздо более подготовленном состоянии: накоплены инструментарий и опыт, значительно усовершенствовано регулирование. Однако банковскому сектору не удастся полностью избежать потерь по кредитному портфелю из-за ожидаемого экономического спада, который, как уже понятно, прежде всего проявится в сфере транспорта, услуг и торговли.

Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным Он пояснил, что этот кризис протекает не по экономическим законам.

В целях стресс-тестирования эксперты НКР рассмотрели кредитные шоки 2008—2009 и 2014—2015 годов и исходя из долгосрочной динамики, а также с учетом корректировок на значимые факторы выделили три возможных стресс-сценария развития ситуации в 2020—2021 годах.

Кризисный сценарий предполагает, в частности, падение ВВП на 6—7% в 2020 году и рост на 0,5—1% в 2021-м. Острая фаза кризиса будет длиться в течение всего 2020 года, негативные проявления будут отмечаться до конца 2021 года. В негативном сценарии экономика сократится на 4% в 2020-м и вырастет на 1—1,5% в 2021-м; острая фаза кризиса продлится до конца первого полугодия текущего года с некоторым негативными проявлениями до конца первой половины 2021-го. В сценарии умеренного стресса ВВП уменьшится на 2% в этом году и вырастет на 1,5—2% в следующем. Острая фаза кризиса будет наблюдаться в первом полугодии, негативные проявления — в течение всего 2020 года. В числе прочего в разных сценариях оценивался возможный рост стоимости риска.



Как следует из материалов НКР, банкам в 2020 году в кризисном сценарии потребуется 2,029 трлн рублей резервов в дополнение к показателям 2019 года, в негативном — 1,479 трлн, в сценарии умеренного стресса — 930 млрд. Убыток банковской системы до налогообложения оценивается в 869 млрд и 2 млрд рублей в кризисном и негативном сценариях соответственно, а умеренно стрессовый позволяет рассчитывать в 2020 году на 706 млрд доналоговой прибыли.

По результатам стресс-теста аналитики приходят к следующим выводам:

убыток банковской системы наблюдается в первый год наименее вероятных сценариев — кризисного и негативного, при этом в негативном сценарии его размер скорее символический;

даже в максимально стрессовом сценарии достаточность капитала банковской системы снижается незначительно (13,2% в 2020 году против 13,9% в 2019-м) и будет по-прежнему далека от минимальных нормативных значений;

несмотря на серьезный запас прочности на макроуровне, в негативном и кризисном стресс-сценариях нельзя исключать проблем с выполнением нормативов отдельными кредитными организациями, обладающими невысоким запасом капитала на сегодняшний день;

базовый сценарий (умеренный стресс) приводит к сокращению доналоговой прибыли практически втрое (если не учитывать эффект перехода на МСФО 9 в 2019 году, то примерно в два раза), однако устойчивость сектора в целом остается без существенных изменений;

при реализации сценария умеренного стресса в случае стагнации кредитного портфеля и заморозки дивидендных выплат, а также сокращения взвешенных по риску активов достаточность совокупного капитала сектора даже увеличится.

На текущий момент в рейтинговом агентстве полагают, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации не приведет к сопоставимым с 2009 годом последствиям для банковской системы. Тем не менее, с учетом крайне высокой неопределенности с развитием пандемии COVID-19, масштаб ущерба для мировой и российской экономики пока неизвестен, и прогнозирование с достаточной точностью в настоящее время практически невозможно. В связи с этим в НКР не исключают более негативных сценариев развития ситуации, хотя в настоящий момент их вероятность оценивается как невысокая.



В тестировании не учитывались регуляторные антикризисные меры, следует из обзора (например, возможность, что финансовое положение заемщиков из проблемных отраслей не ухудшится).