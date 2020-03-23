Банк «Открытие» привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Согласно информации, опубликованной на сайте Центробанка в понедельник, 23 марта, соответствующее постановление было вынесено 2 марта этого года и вступило в силу 21 марта.

Во всех случаях банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен административный штраф, который может составлять для юридических лиц по указанной статье КоАП от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ за последнее время многократно привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. В декабрьском интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие» Вениамин Полянцев отмечал, что архитектурный ландшафт кредитной организации включает учетные системы более чем 15 разных банков со множественными источниками данных, актуальность, качество и корректность которых отличаются от системы к системе, а «в 2019 году на ситуацию повлиял масштабный и сложный интеграционный процесс: в разрозненный IT-ландшафт «Открытия» мигрировали клиенты экс-Бинбанка». По его словам, в момент миграции продуктов в единую автоматизированную банковскую систему происходит перемещение всего продуктового профиля клиента, кредитных конвейеров, клиентских карточек, и, «естественно, иногда могут возникать ошибки».

Ранее в «Открытии» также подчеркивали, что постановления подтверждают факт отсутствия у банка каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.



Банк России в пятницу, 20 марта, утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в частности меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. В числе прочего регулятор объявил, что ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй.