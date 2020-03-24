• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду марта 2020 года составила 5,15% годовых, как и по итогам первой декады месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка. Текущий уровень ставки, согласно статистике регулятора, является минимальным за всю историю наблюдений (с середины 2009 года). В первой декаде января 2020-го показатель впервые опустился ниже уровня 6%.

• При повторении пикового стресса 2008—2009 годов российская банковская система покажет убыток в размере порядка 800—900 млрд рублей, однако сохранит устойчивость; более реалистичный сценарий предполагает резкое сокращение доналоговой прибыли, но последствия будут несущественными в макропруденциальном смысле, при этом при реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала, хотя отдельные крупные игроки могут столкнуться с необходимостью докапитализации, говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

• Наибольший прирост ипотечного портфеля по итогам 2019 года в процентном отношении показал Альфа-Банк, а минимальная доля просрочки в ипотечном портфеле — у РНКБ, Кредит Урал Банка и Всероссийского Банка Развития Регионов. Об этом свидетельствуют данные тематического исследования Банки.ру. Аналитики портала составили рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года. В исследовании приняли участие 30 кредитных организаций, при этом Сбербанк свои данные не представил, в связи с чем доля банков — участников рейтинга в совокупном ипотечном портфеле российского банковского сектора снизилась с 94% по итогам первого полугодия 2019-го (тогда в исследовании участвовали 35 кредитных организаций, включая Сбербанк) до 50% по итогам года.

• Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за пандемии. Жалобы на то, что небольшие несетевые магазины под предлогом распространения пандемии коронавируса отказываются принимать банковские карты, можно найти в районных группах во «ВКонтакте». Эквайеры также фиксируют отсутствие роста оборота по картам в торговых сетях. Кстати, портал Банки.ру предлагает принять участие в антикризисном опросе . Как изменились ваши финансовые (и не только) привычки в настоящее непростое время? Дорогие читатели, поделитесь, пожалуйста, с нами своим восприятием нынешней новой реальности, в которой приходится жить, и своим видением будущего.