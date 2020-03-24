Банк «Уралсиб» и микрофинансовая компания «Мани Мен» привлечены к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована в среду на сайте Банка России.

Три постановления в отношении «Уралсиба» от 6 марта этого года вступили в силу 24 марта. В двух из них речь идет о нарушении, определяемом статьей 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В соответствии с еще одним постановлением банк привлечен к ответственности по статье 15.26.3 КоАП («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Она формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Два постановления в отношении МФК «Мани Мен» с такими же датами вынесены по статье 14.29 КоАП.

Во всех случаях организациям назначены административные штрафы. Штрафы по обеим упомянутым статьям КоАП могут составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее ЦБ уже привлекал указанные организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.



Банк России 20 марта утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в частности меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. В числе прочего регулятор объявил, что ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй.