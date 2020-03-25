Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.

«Проблема коронавируса, его распространение и остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономический рост… Скорее всего, будет снижение ВВП», — сказал он.

В «Деловой России» оценили затраты на стабилизацию экономики страны Председатель бизнес-объединения Алексей Репик считает, что нестабильность в мировой экономике может продолжаться от трех месяцев до года.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2020 году составит 1,9% с учетом реализации социальных мер послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Позже глава ведомства Максим Решетников заявил, что МЭР пересмотрит свой макроэкономический прогноз с учетом коронавируса.