Совкомбанк 25 марта объявил о закрытии сделки по приобретению 91% акций Вкабанка (Волго-Каспийский Акционерный Банк) у группы ключевых акционеров и менеджеров банка. Сделка была ранее согласована с Банком России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Совкомбанк планирует существенно усилить позиции в регионе на базе бизнеса Вкабанка.



«Приобретение Вкабанка соответствует нашей многолетней стратегии по покупке качественных банков меньшего размера по привлекательным ценам. Развитие в регионе будет усиливаться как в розничном, так и в корпоративном сегментах бизнеса», — сообщил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Совкомбанк 4 декабря 2019 года сообщил, что стал акционером Вкабанка с долей в акционерном капитале более 20%. Сумма сделки сторонами не разглашалась. В Совкомбанке заявили о «планах построить долгосрочное партнерство с Вкабанком с целью усиления позиций в Астраханской области».



«Мы приветствуем Совкомбанк в качестве нового акционера Вкабанка и уверены, что приход такого крупного игрока рынка в регион будет на благо не только Вкабанку, его клиентам и сотрудникам, но также и всей Астраханской области в целом», — заявил президент Вкабанка Дмитрий Сухоруков.

