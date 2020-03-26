Для улучшения условий оплаты больничных листов потребуется около 7 млрд рублей, эта мера может затронуть около 2,3 млн россиян, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда», — говорится в сообщении Минтруда.



Отмечается, что новый порядок расчета выплат будет применяться уже с апреля 2020 года.

В пресс-службе пояснили, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается, исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до пяти лет стажа работы — 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет почти 7 тыс. рублей в среднем за месяц при страховом стаже восемь и более лет.

С учетом этих правил для 2,3 млн работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты труда, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что больничный в России на фоне ситуации с коронавирусом предлагается рассчитывать, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), такая мера будет применяться как минимум до конца 2020 года.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тыс. человек, свыше 18 тыс. скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждено 658 случаев.