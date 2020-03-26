Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, будут ли люди, перешедшие на удаленный режим работы и продолжающие работать в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля, получать оплату в двойном размере, как это предусмотрено Трудовым кодексом.

В разговоре с журналистами Песков обещал уточнить этот вопрос.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться. Уточню в обязательном порядке», — пояснил пресс-секретарь президента.