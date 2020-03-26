На должность председателя правления Экспобанка назначен Кирилл Нифонтов. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что назначение было согласовано с Центробанком.

Топ-менеджер приступит к руководству кредитной организацией с 27 марта.

Нифонтов является участником ООО «Экспобанк» с долей 2,02% и членом его совета директоров. Ранее на протяжении пяти лет он уже руководил этой кредитной организацией.

Как сообщил мажоритарный акционер Экспобанка Игорь Ким, Алексей Санников, возглавлявший банк с 2016 года, войдет в состав совета директоров и сохранит место в правлении, сосредоточившись на развитии цифровых платформ в автонаправлении и на работе банка с клиентами, осуществляющими деятельность в рамках государственного заказа. Ким указал на такие характеристики банка, как «высокий уровень рентабельности, значительный запас ликвидности и хорошие результаты по итогам 2019 года», поблагодарив Санникова «за профессионализм и достижение таких показателей». В числе прочего ключевой акционер отметил, что «проделана большая работа по подготовке технологической базы для создания продуктов и услуг. Сегодня завершилась интеграция с Курскпромбанком, которая прошла быстро и четко».

«В условиях меняющегося рынка важно воспользоваться возможностями и сконцентрироваться на стратегических направлениях, в связи с чем объединенный банк возглавит член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов», — отметил Ким.



Кирилл Нифонтов работает в банковской сфере более 20 лет. В 2011 году принимал непосредственное участие в покупке у группы Barclays Bank PLC российской «дочки» (нынешнего Экспобанка). С 2011 по 2016 год занимал пост председателя правления Экспобанка.