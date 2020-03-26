Чистая прибыль банковской группы «Зенит» по МСФО за прошлый год увеличилась в два раза и составила 1,189 млрд рублей, следует из релиза группы.

Чистые операционные доходы выросли на 27% по сравнению с 2018 годом и составили 12,119 млрд рублей.

«Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (+10% по сравнению с прошлым годом) и меньшие расходы на резервы. Несмотря на продолжающееся общее снижение ставок на рынке, группа поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи (3,5%). Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 3,7% по состоянию на 1 января 2020 года», — отмечается в релизе.

Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 3,7% по состоянию на 1 января 2020-го. Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле осталась на уровне 2018 года и составила 8%, отношение таких кредитов к капиталу достигло 44% (против 50% на начало года).