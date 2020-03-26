Сбербанк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы длительностью до шести месяцев клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в письме президента, председателя правления банка Германа Грефа.

Как передает пресс-служба кредитной организации, Греф обратился с письмом к клиентам банка, отметив, что «уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса».

Глава «Сбера» заверил, что «банк и вся его команда остаются надежным банком и партнером, все его сервисы, которые специально созданы или доработаны под этот непростой период времени, бесперебойно работают».

Также он отметил, «что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме».

«В соответствии с полученными Сбербанком от Министерства финансов разъяснениями, налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, начнется не в текущем году, а с 2021 года, и налог будет подлежать выплате в 2022 году. Эти решения касаются только процентных доходов — сами вклады налогами, как и раньше, не облагаются; кроме того, этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году. Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины (вкладов. — Прим. Банки.ру) человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн рублей, и в части, превышающей 1 млн рублей. Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет», — говорится в обращении.

Силуанов: налог на доходы с вкладов начнет удерживаться с 2022 года Данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году.

В отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять каникулы по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также представить подтверждающий документ можно на сайте банка.

Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей II квартала на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов из сфер гостиничной и торговой недвижимости как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии — на срок до окончания действия кредитного договора.

Подчеркивается, что всеми сервисами банка, связанными с обслуживанием кредитных продуктов, можно воспользоваться в дистанционных каналах, по ипотечным займам все услуги доступны через сервис «ДомКлик».

Помимо этого Греф отметил, что во исполнение решений президента РФ Владимира Путина Сбербанк приступил к разработке дополнительных мер по поддержке своих клиентов, которые оказались в непростой жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Сбербанке напоминают, что все его сервисы доступны онлайн — в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и его веб-версии. Клиенты в любой момент могут задать вопросы в чате «Сбербанка Онлайн» или обратиться в круглосуточный кол-центр банка. Актуальную информацию о режиме работы отделений можно найти на сайте Сбербанка или в «Сбербанке Онлайн», но в банке рекомендуют по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе сервисам Сбербанка и его экосистемы. Компании экосистемы Сбербанка специально запустили акции и новые сервисы, которые помогут поддерживать привычный образ жизни, не выходя из дома, особенно в период объявленной президентом России следующей нерабочей недели, подчеркивается в обращении.



Греф также напомнил о запуске банком с 23 марта бесплатной горячей линии для получения консультаций врача на тему коронавируса и подчеркнул: «Банку важно, чтобы все были здоровы», — а также поблагодарил клиентов за доверие, которое, по его словам, «очень ценно для всей команды Сбербанка и дает силы ни на минуту не прекращать работу».