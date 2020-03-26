Пандемия коронавируса приведет к уменьшению в 2020 и 2021 годах прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире на 30—40%. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

Подчеркивается, что предыдущий прогноз, опубликованный 4 марта, предполагал сокращение ПИИ на 5—15%. При этом эксперты ЮНКТАД принимали в расчет в первую очередь «волновой эффект, связанный с прекращением производства и нарушением цепочек поставок в Восточной Азии, прежде всего в Китае». Новые оценки учитывают падение доходов крупнейших глобальных компаний. «Теперь предполагается, что давление в сторону снижения ПИИ может составить от 30% до 40%», — говорится в докладе.

По мнению экспертов, доходы 5 тыс. крупнейших глобальных компаний могут сократиться в 2020 году из-за пандемии COVID-19 в среднем на 30%, «и эта тенденция, скорее всего, продолжится». «Наиболее сильно затронуты сектора энергетики и сырья», — отметили авторы доклада. Так, в энергетической отрасли прогнозируется уменьшение инвестиций на 208% с учетом «дополнительного шока, вызванного падением цен на нефть». В сфере авиаперевозок ожидается уменьшение ПИИ на 116%, в автомобильной промышленности — на 47%.



В ЮНКТАД пояснили, что предыдущие менее пессимистичные прогнозы базировались на «данных, ограничивавшихся февралем». Сейчас стало очевидным, что «быстрое распространение пандемии и принятие мер по смягчению ее последствий и закрытию предприятий на большей части планеты сделали неизбежным более сильное снижение спроса и нарушение поставок». Вместе с тем, по мнению экспертов, «спад будет зависеть от тяжести и продолжительности пандемии в различных регионах», а также от мер, которые будут вынуждены принимать правительства.