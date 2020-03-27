Вспышка коронавируса может стать катализатором для развития дистанционных услуг в страховании, пишут «Известия» , ссылаясь на представителей крупнейших участников рынка и экспертов. Сами компании советуют во время эпидемии активнее пользоваться удаленными каналами и без необходимости не приходить в офис. Страховщики рассказали, что оригиналы документов для выплат по ОСАГО клиенты обычно привозят либо в офис, либо в сервис, где будет осуществляться ремонт.

Так, «Ингосстрах» готов расширить территориальный охват действия мобильного приложения для заявления убытков по обязательной «автогражданке». В «АльфаСтраховании» прорабатывается вопрос урегулирования по скан-копиям документов для тех продуктов, по которым пока нет полного цикла удаленного обслуживания. «Росгосстрах» подготовил план, увеличивающий возможности клиентов по урегулированию убытков в электронном виде, в том числе и по моторному страхованию. Кроме того, страховщик открыл в Москве дополнительные точки, в которые можно обратиться по ОСАГО. У компании ВСК рост обращений по электронным каналам вырос по сравнению с началом года на 10%, отметили в пресс-службе. Поток посетителей в отделениях за последнюю неделю, напротив, снизился. Все опрошенные компании отметили, что из-за пандемии COVID-19 готовы продлить срок действия направления на ремонт, поскольку часть клиентов может находиться на карантине.

Сейчас активно обсуждается переход к электронному урегулированию убытков по ОСАГО как альтернатива существующему процессу, требующему подачи заявления и всех документов в бумажном виде, отметили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков, но для этого нужны поправки к законодательству и обеспечение технологической возможности.

По словам экспертов, юридических препятствий к удаленному взаимодействию страхователя или потерпевшего со страховщиком нет, заключить договор и сообщить о ДТП можно дистанционно. Обмен необходимыми документами о возмещении по желанию потерпевшего может осуществляться в электронной форме, это прямо предусмотрено федеральным законом «Об ОСАГО», но необходимо продублировать оригиналы почтовым отправлением, пояснили юристы.