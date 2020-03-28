Банк «Союз» скорректировал ставки на покупку новых автомобилей, а также по предложению с остаточным платежом, и теперь они составляют от 10,5% до 17,1% годовых (ранее — от 10% до 17,2% годовых).

На приобретение подержанного автомобиля ставка теперь находится в диапазоне от 11,5% до 24,1% (ранее — от 11% до 23,4% годовых).

Также банком были скорректированы ставки на покупку коммерческого транспорта. В рамках данного предложения заемщики могут оформить кредит на покупку новых автомобилей по ставке от 9% до 17,1% годовых, а на б/у машины — по ставке от 10% до 24,1% годовых.

По специальной программе на автомобили Foton клиент может получить ссуду по ставке от 8,5% до 16,75% годовых. При отсутствии полиса страхования каско ставка увеличится на 1 процентный пункт.

Минимальный первоначальный взнос по предложениям составляет 15% собственных средств от стоимости приобретаемого автомобиля. Минимальная сумма кредита — 200 тыс. рублей, а максимальная может достигать 6,5 млн рублей. Кредит выдается на срок до семи лет, а по предложению с остаточным платежом — до пяти.

«В рамках госпрограммы для заемщиков с двумя и более детьми, а также приобретающих первый автомобиль действует скидка в размере 10% от стоимости автомобиля (подробнее об условиях можно узнать в отделении банка)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.