Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и регионам с 1 июня 2020 года произвести ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующее поручение опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 года) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится в поручении.

Доклад — до 1 июня 2020 года.



Ранее Путин поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.



Это и другие поручения президента даны по итогам обращения к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса. Владимир Путин озвучил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.