Ущерб от коррупционных деяний в прошедшем году составил около 55,1 млрд рублей. Такие данные представила Генпрокуратура РФ.

По информации ведомства, в 2019 году было зарегистрировано 30 991 преступление коррупционной направленности (плюс 1,6%). В релизе уточняется, что их удельный вес в общей структуре преступности второй год подряд не превышает 1,5%.

В 2019 году уголовное преследование по коррупционным статьям Уголовного кодекса осуществлялось в отношении 15 773 лиц (в 2018 году таких было 15 908, в 2017-м — 15 940).

С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб (в 2019 году — 5 408, в 2018-м — 5 365, в 2017-м — 5 136), при этом чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ (в 2019 году такими группами и сообществами совершено 1 136 преступлений, в 2018-м — 972, в 2017-м — 723).

Растет число выявленных фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве (в 2019 году — 13 867, в 2018-м — 12 527, в 2017-м — 12 111). При этом случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже (в 2019 году — 5 408, в 2018-м — 5 437, в 2017-м — 5 841).

«Ущерб от коррупционных деяний в прошедшем году составил около 55,1 млрд рублей, что составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в Российской Федерации. Добровольно погашен ущерб на сумму около 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег, ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей», — сообщается в релизе Генпрокуратуры.



Минфин направил конфискованные по коррупционным делам деньги на выплату пенсий Об этом говорится в проекте итогового доклада Минфина к расширенному заседанию его коллегии.

В 2019 году судами удовлетворено 312 исков прокуроров, заявленных в рамках уголовного судопроизводства в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму около 2 млрд рублей.



По рассмотренным с участием прокуроров уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в 2019 году судами РФ вынесено 9 803 обвинительных приговора (в 2018 году — 10 684) в отношении 10 960 человек (11 732).

В отдельном сообщении ведомства указано, что в целях защиты интересов общества и государства прокурорами в 2019 году приняты меры по взысканию ущерба от коррупции на сумму свыше 33 млрд рублей.



Так, в 2019 году в целях взыскания ущерба от коррупции прокурорами предъявлено порядка 1,9 тыс. исковых заявлений и принято иных, в том числе внесудебных, мер на общую сумму свыше 33 млрд рублей, из них в бюджет уже взыскано 9,3 млрд.