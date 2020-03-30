Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального значения с июня 1999 года — 16,2 доллара за баррель в пятницу, 27 марта. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media, данные которого приводит ТАСС.

За неделю российская нефть подешевела на 5,51 доллара за баррель, а скидка на Urals выросла на 1,25 доллара за баррель до 4,75 доллара. Такой показатель дисконта является максимальным с июня 2008 года, отмечает агентство.

Суммарные поставки морских партий Urals из российских портов, обслуживаемых «Транснефтью», в апреле должны увеличиться на 9,3% по сравнению с мартом — до 2,97 млн баррелей в сутки. В отчете говорится, что подобные показатели «лишь немногим меньше рекордного уровня октября 2019 года, когда в результате отгрузок объемов, накопленных в системе «Транснефти», экспорт достиг 2,98 млн баррелей в сутки».

Роста объемов поставок стоит ожидать в связи со стартом ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах, завершением действия сделки ОПЕК+ по совместному сокращению добычи нефти, а также сложностью переговоров с Белоруссией о возобновлении отгрузок.

При этом Argus считает, что низкие цены на нефть могут сохраняться в течение достаточно продолжительного времени из-за сокращения объемов нефтепереработки, снижения спроса на нефтепродукты и увеличения предложения сырья на рынке.

В Минэнерго оценили, как долго экономика РФ сможет выдерживать нефть по 25 долларов Если цены на нефть будут держаться на уровне 25 долларов в течение двух-трех лет, это создаст для России большие проблемы, констатировал замминистра энергетики Павел Сорокин.

Цена нефти Brent в понедельник, 30 марта, опускалась ниже 23 долларов за баррель впервые с 2002 года на ожиданиях массового увеличения добычи странами ОПЕК с 1 апреля.

Соглашение о сокращении добычи нефти истекает в конце марта. Продлить его не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников сделки: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия — усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.



Развал сделки привел к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии коронавируса.