Власти предварительно оценили размер ущерба, который нанесет экономике введение режима самоизоляции граждан из-за ситуации с коронавирусом, но эти данные на сегодняшний день имеют вторичное значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, просчитывали [размер ущерба], — сказал он. — Но в настоящий момент любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер».
Цифры, в том числе возможную динамику безработицы, Песков называть не стал.
«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции
Самые низкие значения индекса самоизоляции — в Краснодаре, Волгограде, Казани, Москве и Ростове-на-Дону, самые высокие — в Красноярске, Челябинске и Перми.