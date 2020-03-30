Власти предварительно оценили размер ущерба, который нанесет экономике введение режима самоизоляции граждан из-за ситуации с коронавирусом, но эти данные на сегодняшний день имеют вторичное значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, просчитывали [размер ущерба], — сказал он. — Но в настоящий момент любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер».

Цифры, в том числе возможную динамику безработицы, Песков называть не стал.