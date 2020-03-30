Максимальный размер пособия по безработице в 2020 году установлен на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей», — указано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить размер пособия по безработице на фоне коронавируса.