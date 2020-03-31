Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила все проверки бизнеса, а также меры взыскания в отношении малого и среднего предпринимательства и целого ряда отраслей, пострадавших от коронавируса. Об этом заявил во вторник глава ФНС Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

«Приостановлены все проверки — это касается и выездных проверок, это касается проверок контрольно-кассовой техники, это касается проверок валютного контроля», — сказал глава ФНС. Он также отметил, что на сегодняшний день налоговой службой «приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса», что распространяется на 76% всего бизнеса в стране.

Кроме того, продолжил Егоров, приостановлены меры взыскания по ряду отраслей, определенных правительственной комиссией, в том числе туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги. По словам главы ФНС, информацию о компаниях, которые подпадают под приостановку мер взыскания, можно найти на сайте налоговой службы и там же можно получить дополнительные комментарии. «Все эти меры включаются автоматически, то есть людям не нужно никаких производить действий, мы это сделаем все сами», — добавил руководитель ведомства.

«С 16 марта мы приостановили любые заявления на банкротство компаний, то есть налоговая служба никаких заявлений на банкротство не подает», — продолжил Егоров.

По его словам, у ФНС развернуты ситуационные центры в регионах и межрегиональных инспекциях. «Если у налогоплательщиков есть какие-то вопросы либо серьезные признаки дестабилизации, то они с нами могут связаться, мы помогаем им мерами [поддержки] и также поставляем информацию в правительство», — сказал глава налоговой службы.