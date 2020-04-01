Предлагаемые правительством изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина содержат высокий риск нарушения интересов кредиторов должника и создают высокие риски мошенничества со стороны недобросовестных должников и роста невозврата задолженности физических лиц перед банками. Об этом говорится в замечаниях Ассоциации банков России (АБР), направленных в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина» сейчас находится на рассмотрении в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Так, АБР отмечает, что излишним является исключение арбитражного управляющего из процедуры внесудебного банкротства на стадии как инициирования банкротства, так и его завершения. Это может привести к дополнительным расходам со стороны кредиторов и злоупотреблениям со стороны должников, так как отсутствует механизм удостоверения соответствия должника требованиям к условиям, обязательным для должника в процедуре внесудебного банкротства на всех ее этапах. АРБ предлагает установить срок в один год для процедуры внесудебного банкротства, определить в диапазоне 250—500 тыс. рублей размер денежных обязательств, при котором должник имеет право обратиться с публичным заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, а также уточнить ряд других критериев для подачи такого заявления.

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Ассоциация также предлагает прописать в законе обязанность арбитражного управляющего по направлению информации о введении в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства в бюро кредитных историй. АРБ констатирует, что в законопроекте не установлены последствия после признания гражданина банкротом во внесудебном порядке, и предлагает применять последствия по аналогии с признанием гражданина банкротом по решению арбитражного суда. Также банкиры считают, что минимальный срок вступления закона в силу должен составлять не менее шести месяцев вместо предложенного одного месяца, так как изменения потребуют перестройки внутренних процессов.

АРБ отмечает, что принятие поправок в закон о банкротстве в предложенной правительством редакции может повлиять на специфику оказываемых банками услуг, подвергнуть существенному пересмотру подходы к рискам, а также отразиться на взаимоотношениях кредитных организаций и потребителей. Таким образом, изменения в закон о банкротстве подлежат согласованию с ЦБ, подчеркивается в письме.