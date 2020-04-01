Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента, уточнив, что речь идет о поправках к закону о Центробанке, которые были подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина.

Каникулы для граждан предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30% и более.

«Достаточно будет просто позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. Однако заемщик сможет представить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения», — отмечается в сообщении Думы.

Закон предусматривает также кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей. Перечень таких отраслей составит правительство.