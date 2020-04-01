В третьем, окончательном чтении принят закон, который предполагает наделение Кабмина полномочиями по утверждению требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Закон установит требования к содержанию годовых отчетов следующих госкорпораций: «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», «Росавтодора», «ВЭБ.РФ», Агентства по страхованию вкладов, Фонда содействия реформированию ЖКХ. Требования будет устанавливать правительство.

Речь идет, в частности, о ключевых показателях эффективности, от которых должна зависеть оплата труда работников, а также об участии корпораций в решении социальных задач.

Кроме того, отчеты должны содержать информацию об отчуждении долей хозяйственных обществ, учредителем или участником которых является корпорация, а также обо всех крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25% стоимости активов и более.

«Это должно повысить прозрачность их работы и отследить эффективность расходования бюджетных субсидий и взносов в уставные капиталы. Фактически это будет первый шаг по установлению государственного контроля за деятельностью госкорпораций», — отмечается в сообщении Думы.

Там указано, что в настоящее время госкорпорации представляют в правительство только ежегодную бухгалтерскую отчетность, свидетельствующую о том, что в течение финансового года корпорации не осваивают в полном объеме перечисленные им бюджетные средства, которые размещаются, как правило, на счетах в коммерческих банках. Это десятки миллиардов рублей, а проценты по депозитам зачисляются в доход корпораций.

Но бухгалтерская отчетность не позволяет оценить, насколько деятельность корпораций и госкомпаний соответствует целям их создания и каков их вклад в экономику, подчеркивают депутаты. Иными словами, корпорации, созданные для развития страны и получающие бюджетные ассигнования, не подотчетны ни правительству, ни парламенту, то есть ни государству, ни обществу.



«Новая система отчетности должна показать объективную картину и помочь перейти от банальной констатации факта освоения или неосвоения средств к выводам о реальном вкладе корпораций в нацпроекты», — заключают законодатели.

