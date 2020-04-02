Уральский Банк Реконструкции и Развития запустил горячую линию на портале Банки.ру.

На вопросы посетителей портала ответит управляющий директор центра дистанционных продаж и сервисов УБРиР Екатерина Гуцуляк.

Направить обращение можно через специальную онлайн-форму, нажав на кнопку «Задать вопрос». Вопрос будет передан эксперту. В банке обещают давать ответы в короткие сроки.

Вопросы также будут сразу публиковаться на странице горячей линии УБРиР на сайте Банки.ру, поэтому в поле «Ваш вопрос» рекомендуется изложить только суть вопроса, в целях безопасности там не следует размещать персональные данные: номера договоров, счетов, пластиковых карт. Для передачи персональной информации в банк предусмотрено поле «Информация для компании» (данные из этого блока не публикуются на сайте).



Раздел модерируется представителями банка. Вопросы, не относящиеся к УБРиР, будут удаляться.