Продуктовые сети с конца марта начали обращаться в банки с запросами на услуги самоинкассации, чтобы пополнять счет самостоятельно через терминал. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник на финансовом рынке. По его словам, на фоне расширения мер по борьбе с распространением COVID-19 розница стала опасаться сбоев с приездом инкассаторских машин и проблем с зачислением выручки день в день. Тенденцию подтверждают в Московском Кредитном Банке — с конца прошлой недели сети активизировались в части заключения договоров на самоинкассацию.

В X5 Retail Group, «Ленте» и Auchan заявили, что за подобной услугой в банки не обращались. По словам представителя Auchan, в магазинах сети стоят устройства для зачисления средств на счета онлайн, такие как автоматические депозитные машины (АДМ). «ВкусВилл» также использует АДМ, сообщил представитель сети. В «Азбуке вкуса» говорят, что развивают самоинкассацию на базе банкоматов с функцией cash-in, находящихся в точках продаж.

В банках говорят, что роста обращений от торговых сетей за услугой самоинкассации не наблюдается. Всплеска спроса со стороны клиентов сегмента корпоративно-инвестиционного блока в последние недели марта не зафиксировано. Потребность в услуге самоинкассации среди клиентов была всегда, отмечают в кредитных организациях. В Газпромбанке сообщили, что часть клиентов сегодня просит ускориться с реализацией перехода на АДМ, чтобы минимизировать работу с наличными.

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По мнению экспертов, основные преимущества самоинкассации — возможность внести выручку на счет вне рабочего времени банков и экономия на услугах инкассаторов. Но если самоинкассация используется как резервный вариант, для сетей это дополнительные расходы. Стоимость самоинкассации рассчитывается индивидуально, обычно тариф находится в диапазоне 0,17–0,3% от выручки одной торговой точки. Как объясняет собеседник издания в сфере розничной торговли, один крупный магазин может генерировать такой объем дневной выручки, что для внесения средств в терминал потребуется слишком много времени и усилий. Кроме того, из-за ограничений на объем принимаемых средств услуги инкассации для вывоза наличных все равно потребуются.